هناك ثقة.. تحرك رسمي من ريال مدريد لإلغاء طرد هويسين

يتحرك ريال مدريد بثقة كبيرة، في مساعيه لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع دين هويسين خلال مواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

وشهدت المباراة التي فاز بها ريال مدريد 1/2، جدلًا كبيرًا بعد طرد المدافع دين هويسين في الدقيقة 32، خاصة أنه لم يكن المدافع الأخير، وكان بعده ميليتاو.

ثقة في مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" أن النادي يرى أن قرار الحكم خيسوس خيل مانزانو في الدقيقة 32 لم يكن صحيحًا، ويأمل أن تقوم لجنة المسابقات برفع العقوبة.

وأوضحت: "في مدريد يسود شعور بالاطمئنان، إذ يعد المسؤولون أن النتيجة المنطقية هي إلغاء العقوبة، خصوصًا بعد أن أقر النظام التحكيمي نفسه بوجود خطأ وأوقف الحكم المعني، والنادي يؤكد أن ذلك يجب أن ينعكس في قرار اللجنة".

ويستند الملف القانوني لريال مدريد إلى حجتين أساسيتين: الأولى أن إيدر ميليتاو كان قادرًا على التغطية الدفاعية، والثانية أن المسافة عن المرمى واتجاه اللعب لا يثبتان وجود فرصة محققة للتسجيل.

ورغم أن غالبية الطعون لا تُقبل عادة، إلا أن الأجواء داخل النادي تسودها ثقة كاملة في رفع العقوبة وعودة هويسين للمشاركة أمام إسبانيول في الجولة المقبلة.

يذكر أن القضية لم تتوقف عند حدود طعن ريال مدريد، فالخطأ التحكيمي خلال مباراة الأمس، خلّف عواقب مباشرة داخل لجنة الحكام، حيث تم استبعاد فيغويروا فاسكيز، المسؤول عن تقنية الفيديو في اللقاء، من التعيينات المقبلة فيما يشبه "التجميد"، بعدما فشل في التدخل لدعوة مانزانو لمراجعة اللقطة.