منتخب هولندا ينتزع فوزا صعبا على السنغال في كأس العالم (فيديو)

انتزع المنتخب الهولندي فوزا صعبا بنتيجة 2/0 على السنغال، اليوم الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2022.

وعلى إستاد الثمامة فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل كودي جاكبو الهدف الأول في الدقيقة 85 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من فرينكي دي يونغ