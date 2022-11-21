منتخب هولندا ينتزع فوزا صعبا على السنغال في كأس العالم (فيديو)
انتزع المنتخب الهولندي فوزا صعبا بنتيجة 2/0 على السنغال، اليوم الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم 2022.
وعلى إستاد الثمامة فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل كودي جاكبو الهدف الأول في الدقيقة 85 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من فرينكي دي يونغ
وأضاف دافي كلاسين الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وكانت هذه أول مباراة رسمية بين هولندا والسنغال.
وبهذه النتيجة يتصدر منتخبا الإكوادور وهولندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، في حين لا يملك منتخبا قطر والسنغال أي نقطة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السنغال مع قطر يوم الجمعة، ثم مع الإكوادور يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.
في حين يلعب منتخب هولندا مع الإكوادور يوم الجمعة، ثم مع قطر يوم 29 نوفمبر.
ويشارك منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة حيث وصل إلى دور الـ8 في نسخة 2002.
بينما يلعب منتخب هولندا في كأس العالم للمرة الـ11، وخسر النهائي في 3 مناسبات، ولم يسبق أن حصد اللقب.
وفي وقت لاحق تختتم مباريات اليوم الإثنين بمواجهة الولايات المتحدة وويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.