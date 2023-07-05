وزير الرياضة: محمد صلاح شارك في مباراة مصر وغينيا رغم معاناته من كسر بإصبع القدم (فيديو)

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن مفاجأة تخص الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، موضحًا أنه خاض مواجهة منتخب بلاده الماضية ضد غينيا، وهو يعاني من كسر في إصبع القدم.

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف خلال فترة التوقف الدولي السابقة بشهر يونيو الماضي.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "منتخب مصر قدَّم أداء رائعًا مع المدرب السابق كيروش وكان ثمَّة روح وأداء بقيادة محمد صلاح، ثم أكمل حاليًّا البرتغالي روي فيتوريا المسيرة بشكل مميز للمنتخب ونقدّم له كل الدعم".