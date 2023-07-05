وزير الرياضة: محمد صلاح شارك في مباراة مصر وغينيا رغم معاناته من كسر بإصبع القدم (فيديو)
كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن مفاجأة تخص الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، موضحًا أنه خاض مواجهة منتخب بلاده الماضية ضد غينيا، وهو يعاني من كسر في إصبع القدم.
وتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف خلال فترة التوقف الدولي السابقة بشهر يونيو الماضي.
وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "منتخب مصر قدَّم أداء رائعًا مع المدرب السابق كيروش وكان ثمَّة روح وأداء بقيادة محمد صلاح، ثم أكمل حاليًّا البرتغالي روي فيتوريا المسيرة بشكل مميز للمنتخب ونقدّم له كل الدعم".
وأضاف: "الكثير من الناس لا يعرفون أن محمد صلاح خاض مباراة غينيا في المعسكر الدولي السابق وهو يعاني من كسر قوي في إصبع قدمه واضطر لقطع جزء من الحذاء ليتمكن من المشاركة".
وأضاف: "صلاح شارك في المباراة رغم رفض ناديه ليفربول ليقود منتخب مصر ولأنه يشعر بالولاء والانتماء وهذا ما كان ينقص منتخب مصر في الفترات السابقة وتلك الروح انتقلت للمنتخب الأولمبي، لكي يعرف اللاعبون معنى الانتماء وقميص منتخب مصر".
وأوضح: "صلاح صمم على المشاركة لأن ثمَّة روحًا وانتماءً في طبعه، منتخب مصر في الفترات السابقة كان ينقصه الروح والغيرة على اللعب بقميص المنتخب، وهذا إعداد وتأهيل نفسي نوصله لكل أبطالنا الرياضيين، هناك بالفعل دورات تنظَّم للاعبين لتعزيز الروح لديهم بمنتخباتهم الوطنية".
يذكر أن منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى أولمبياد باريس 2024، إثر الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 بالمغرب، وصعد لنهائي البطولة لملاقاة المغرب، يوم السبت المقبل.