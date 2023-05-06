كلوب: ليفربول لن يدخل في صراع ضم لاعبين بأسعار مبالغ فيها

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه يتطلع لإبرام صفقات جديدة للاعبين في فترة الانتقالات المقبلة، لكنه لن يدخل في صراعات لضم لاعبين بأسعار يشعر أنها باهظة ومبالغ فيها.

وتحدث كلوب عن حاجة ليفربول إلى إعادة بناء التشكيلة، لكن الأمريكي جون هنري مالك النادي قال في مارس آذار إن ليفربول لن يسقط في مصيدة إنفاق مبالغ أكثر مما يتحمله في سعيه لتحقيق النجاح.

وذكرت تقارير بريطانية الشهر الماضي أن ليفربول أوقف محاولاته لضم الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، الذي كان كلوب يضعه على رأس أولوياته لضمه في الموسم الجديد.