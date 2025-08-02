كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة.. 7 فضائح اعتداء زلزلت نجوم كرة القدم

كتب – نور الدين ميفراني

طالبت النيابة العامة الفرنسية بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب امرأة في منزله بباريس؛ وهي قضية تعود إلى 25 فبراير 2023.

ولن يكون حكيمي أول لاعب يُتَّهَم بالاعتداء الجنسي، فقد سبقه عدة لاعبين، بعضهم برّأتهم المحاكم بعد سنوات من الجدل. نستعرض أبرزهم في التقرير الآتي.

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

اتهمت الشابة الأمريكية كاثرين مايورغا النجمَ البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاعتداء عليها صيف العام 2009 في لاس فيغاس، ورفعت دعوى قضائية رسميًا في العام 2018.

ودافع كريستيانو رونالدو عن نفسه بأن العلاقة كانت بالتراضي، رغم أن الطرفين توصلا إلى تسوية ودية في العام 2010، مُنحت الفتاة بموجبها 375 ألف دولار.

وبعد عدة جلسات في المحاكم، تمّت تبرئة النجم البرتغالي بشكل نهائي نهاية العام 2023، وفُرضت غرامة على محامية المدعية الشابة.

الفرنسي بنجامين ميندي

عاش الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي، فترة صعبة في مسيرته حين اتُّهِم بجرائم اغتصاب واعتداء جنسي ضد 10 نساء العام 2022.

وفقد اللاعب مكانه في مانشستر سيتي واعتُقِل لفترة، وبعد أكثر من سنة تمّت تبرئته من كل التهم؛ في قضية ضيّعت مستقبل اللاعب الذي كان يُعتبر ظهيرًا أيسر مميزًا ولاعبًا دوليًا في منتخب فرنسا.

البرازيلي داني ألفيس

اتهمت فتاة إسبانية البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق لبرشلونة، بالاعتداء عليها جنسيًا في ملهى ليلي في ديسمبر 2022، وتم اعتقاله وسجنه، وحكمت عليه المحكمة بـ4 سنوات ونصف. ثم أُطلِق سراحه بعد قضاء ربع المدة في مارس 2024 مع حجز جواز سفره.

لكن في مارس 2025، تمّت تبرئة النجم السابق لبرشلونة من التهمة، وتمكينه من السفر بحرية.

الغاني توماس بارتي

ما زال الغاني توماس بارتي، نجم وسط آرسنال، متهمًا بالاعتداء الجنسي ضد 5 نساء في 2022، وسيمثل أمام المحكمة في لندن يوم 5 أغسطس الجاري.

وينفي توماس بارتي كل التهم، وغادر آرسنال بعد نهاية عقده، ولم يُعلن عن وجهته القادمة حتى الآن.

الإنجليزي آدم جونسون

قضى لاعب سندرلاند السابق الإنجليزي آدم جونسون 3 سنوات في السجن، وهي نصف مدة الحكم البالغ 6 سنوات، بعد اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع قاصر سنة 2016.



التشيلي خورخي فالديفيا

النجم السابق لمنتخب تشيلي وأحد أفراد الجيل الذهبي الذي توج بلقب كوبا أمريكا 2015، خورخي فالديفيا، اتُهِم بالاعتداء جنسيًا على سيدة في منزلها بعد تناول العشاء معها في أحد المطاعم في أكتوبر 2024.

واعتُقِل اللاعب المعتزل منذ 2022، والذي يعمل معلقًا إذاعيًا، ودخل السجن لمدة 3 أشهر، وأُطلِق سراحه وسط إجراءات مشددة تبقيه رهن المراقبة القضائية.

الفرنسي وسام بن يدر

تم اتهام الفرنسي وسام بن يدر في أكتوبر 2024 بالاعتداء جنسيًا على فتاتين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، رفقة شقيقه في سبتمبر 2024.

وأدانت محكمة في نيس وسام بن يدر بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف يورو، وتعويضات للضحايا في قضية الاعتداء الجنسي، وسحب رخصة القيادة، وغرامة 5 آلاف يورو لمخالفته قانون المرور.