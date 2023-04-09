رد فعل غريب من كلوب على ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة بمباراة ليفربول وآرسنال (شاهد)

وانتهت قمة "أنفيلد رود" بين ليفربول وضيفه أرسنال بالتعادل بهدفين لمثلهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

أشعل غابرييل مارتينيلي أجواء المباراة مُبكرا بتوقيعه على هدف أول لصالح أرسنال جاء في الدقيقة 8 بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها المهاجم البرازيلي بتسديدة عن يمين مواطنه أليسون بيكير.

واستغل "الغانرز" اندفاع ليفربول للهجوم ليباغته بهدف ثان من كرة انطلق بها مارتينيلي من الجهة اليسرى ثم أرسلها مرفوعة استقبلها البرازيلي الآخر غابرييل خيسوس برأسية متقنة هزت الشباك في الدقيقة 28.

وقبل نهاية الزمن الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق تمكن النجم المصري محمد صلاح من تقليص الفارق "للريدز" مستثمرا كرة وصلته داخل جزاء الخصم بعد عدة نقلات سريعة.

ونزل ليفربول بالشوط الثاني بكامل قوته أملا في إدراك التعادل، وهو ما كاد أن يتحقق عند الدقيقة 54 لولا أن صلاح أهدر ركلة جزاء سددها بجوار القائم الأيمن.

الضغط المتواصل لأصحاب الأرض أثمر عن هدف ثانٍ أحرزه البديل روبرتو فيرمينيو برأسية مميزة ترجم بها عملا رائعا من زميله ألكسندر أرنولد الذي أخترق ورفع كرة مثالية إلى البرازيلي.

ورغم تعثره ظل أرسنال محتفظا بالصدارة بـ 73 نقطة، في حين أصبح لدى ليفربول 44 نقطة يحتل بها المركز الثامن.