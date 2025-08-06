مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي وبالينغن الألماني الودية

يخوض الهلال السعودي مواجهة ودية ضد منافسه بالينغن الألماني مساء اليوم الأربعاء ضمن تحضيرات الفريق الأزرق للموسم الجديد.

ويخوض الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي معسكراً تدريبياً في ألمانيا استعداداً للموسم المقبل بعد انسحاب الفريق من خوض منافسات كأس السوبر السعودي.

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وشارك الفريق السعودي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وخرج من دور الثمانية على يد منافسه فلومينينسي البرازيلي.

وفيما يلي البث المباشر لمباراة الهلال وبالينغن

التشكيل الرسمي

انطلاق المباراة

انطلاقة سريعة من ثيو هيرنانديز

الدقيقة 8: فرصة قريبة للهلال

الدقيقة 10: عبد الله الحمدان يهدر فرصة محققة

الدقيقة 12: فرصة جديدة للهلال

الدقيقة 23: كانسيلو يقود فرصة خطيرة للفريق السعودي

الدقيقة 29: ضربة جزاء للهلال

الدقيقة 31: سالم الدسري يتقدم للهلال

الدقيقة 33: الهدف الثاني لصالح مالكوم

الدقيقة 34: الهدف الثالث عن طريق عبد الله الحمدان

فرصة أولى للفريق الألماني يبعدها بونو

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 3-0