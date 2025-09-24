تظنون أني أكره رونالدو.. روني يكشف سر غضب كريستيانو منه

أكد واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، أنه يكنّ تقديرًا كبيرًا لكريستيانو رونالدو رغم التوترات التي ظهرت بينهما في السنوات الأخيرة، موضحًا في الوقت نفسه سبب تفضيله لليونيل ميسي، حيث اعتبر أن أسلوب لعب النجم الأرجنتيني وقدرته على مراوغة الخصوم يجعله أقرب لقلبه.

روني ورونالدو شكلا ثنائيًا خطيرًا في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2009، إذ لعبا سويًا 205 مباريات، وساهما في 27 هدفًا مشتركًا، كما قادا الفريق لحصد ثمانية ألقاب.

لكن العلاقة التي بدت قوية بدأت تتصدع حين انتقد روني عودة رونالدو الثانية إلى أولد ترافورد عام 2022، واعتبره "تشتيتًا غير مرحب به" بسبب خلافاته مع المدرب إريك تن هاغ.

رونالدو رد سريعًا في مقابلة مع بيرس مورغان، قائلًا: "لا أعرف لماذا ينتقدني بهذا الشكل... ربما لأنه أنهى مسيرته بينما ما زلت ألعب بمستوى عالٍ. لن أقول إنني أبدو أفضل منه، مع أن هذا صحيح".

ميسي المفضل لدى روني

روني اختار ميسي مرارًا في السنوات الأخيرة كأفضل لاعب في التاريخ.

وفي مقابلة حديثة مع ريو فرديناند عبر قناته على يوتيوب، أوضح: "الناس يظنون أنني أكره رونالدو، بالعكس أحبه، هو عبقري وما يقدمه مذهل. كنا قريبين جدًا في مانشستر، فقط لأنني قلت إن ميسي أفضل من رونالدو، يعتقدون أنني لا أحبه".

وأضاف: "الحقيقة أن ما يفعله كريستيانو يجعلك تفكر أنه سيكون الأبرز حين ننظر إلى الوراء لأنه يواصل التألق، وخلال المواسم الثلاثة الأخيرة كان الهداف الأول في السعودية".

وتابع: "أعشق ميسي وأحب مشاهدته لأنه يمتلك لمسة إضافية في طريقة لعبه ومراوغاته، أما رونالدو قاتل أمام المرمى".

وأوضح: "تفضيلي لميسي لا يعني أنني أقلل من رونالدو، في النهاية الأمر أذواق؛ قد تفضل هذا أو ذاك، لكن لا يمكن إنكار عظمة الاثنين. بالنسبة لي، يعجبني بريق ميسي، وهذا كل شيء".

أرقام الموسم الحالي

رغم بلوغه الأربعين، يواصل كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر السعودي، بينما يقود ميسي فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

النجم الأرجنتيني سجل هذا الموسم 30 هدفًا وصنع 13 في 37 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد فريقه لتحقيق لقبين في العامين الماضيين، لكنه أخفق في حصد كأس الدوريات وكأس العالم للأندية ودوري أبطال الكونكاكاف.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 52 نقطة من 28 مباراة.

أما رونالدو، فقد سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في 5 مباريات حتى الآن، ورغم خسارة النصر لقب السوبر السعودي الصيف الماضي، إلا أنه يتصدر جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.