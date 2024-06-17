فرحة جنونية لمشجع بسبب توقيع رونالدو (فيديو)

وكانت نسخة 2004 بالبرتغال الأولى للنجم القدير صاحب الـ 39 عامًا وسجل خلالها هدفين وقاد منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام اليونان.

ولعب رونالدو نسخة 2008 مع منتخب البرتغال وودع أمام ألمانيا في ربع النهائي ، وسجل النجم المخضرم هدفًا في مرمى التشيك وقتها.

وأحرز قائد النصر السعودي 3 أهداف في نسخة اليورو 2012 والتي وصل خلالها منتخب البرتغال إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا بركلات الترجيح بينما حقق رونالدو لقب اليورو في نسخة 2016 وسجل 3 أهداف وقتها.

وأحرز رونالدو 5 أهداف في النسخة الماضية يورو 2020 التي شهدت خروج منتخب البرتغال من ثمن النهائي على يد بلجيكا.