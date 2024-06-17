فرحة جنونية لمشجع بسبب توقيع رونالدو (فيديو)
تلقى أحد مشجعي النجم كريستيانو رونالدو مفاجأة سارة أثناء تواجده بجانب مقر تدريبات المنتخب البرتغالي في ألمانيا قبل خوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وانتشر مقطع فيديو لمشجع يحمل صورة لرونالدو وقع عليها الأخير أثناء مقابلته ببعض الجماهير خارج مقر تدريبات منتخب البرتغال.
وانتابت المشجع فرحة جنونية بعد الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو على الصورة الخاصة به.
ويستعد المنتخب البرتغالي لافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية في النسخة المقامة حاليًا بألمانيا.
ويلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة السادسة بجانب منتخبات التشيك وجورجيا وتركيا.
ويخوض المنتخب البرتغالي أول مباراة له في البطولة القارية ضد التشيك غدًا الثلاثاء.
ويخوض كريستيانو رونالدو منافسات البطولة القارية للمرة السادسة في مشواره الكروي.
وكانت نسخة 2004 بالبرتغال الأولى للنجم القدير صاحب الـ 39 عامًا وسجل خلالها هدفين وقاد منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام اليونان.
ولعب رونالدو نسخة 2008 مع منتخب البرتغال وودع أمام ألمانيا في ربع النهائي ، وسجل النجم المخضرم هدفًا في مرمى التشيك وقتها.
وأحرز قائد النصر السعودي 3 أهداف في نسخة اليورو 2012 والتي وصل خلالها منتخب البرتغال إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا بركلات الترجيح بينما حقق رونالدو لقب اليورو في نسخة 2016 وسجل 3 أهداف وقتها.
وأحرز رونالدو 5 أهداف في النسخة الماضية يورو 2020 التي شهدت خروج منتخب البرتغال من ثمن النهائي على يد بلجيكا.