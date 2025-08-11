ذاقها من قبل.. ما العقوبة التي تنتظر شوبير بعد تصعيد الزمالك؟

يواجه الإعلامي أحمد شوبير تهديدًا بإيقاف جديد بعد تقديم نادي الزمالك شكوى رسمية ضده للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مساء الاثنين، على خلفية اتهامات بـ"التجاوزات المتكررة" بحق النادي وجماهيره خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

أخبار ذات علاقة بعد أزمة الإيجار وهدى الإتربي.. الزمالك يتحرك رسميًّا ضد أحمد شوبير

في بيان رسمي، كشف مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفاصيل الشكوى، مشيرًا إلى أن شوبير تجاوز الخطوط الحمراء بـ"تصريحات تحريضية ضد جماهير النادي"، مؤكدًا رفض الإدارة المطلق لمثل هذه الأساليب التي تتنافى مع "الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية".

وأكد النادي أن حرية الرأي "لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة"، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ"الهجوم غير المسؤول"، مع الإعلان عن الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سمعة النادي وجماهيره، ودعوة الجهات المعنية للتدخل الفوري لضمان التزام الإعلاميين بالضوابط المهنية.

العقوبة المتوقعة

يأتي هذا التصعيد في إطار سابقة قانونية، حيث سبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن فرض عقوبات على شوبير وقناة الأهلي مطلع العام الجاري بعد شكوى مماثلة من الزمالك، اتهمه فيها بـ"التحريض المتواصل" ضد النادي.

ففي 4 مارس الماضي، أقر المجلس توصيات لجنة الشكاوى بإلزام قناة الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومنع بث برنامج "حارس الأهلي" لمدة أسبوعين، إلى جانب حرمان شوبير من الظهور على الشاشة لنفس المدة.

أخبار ذات علاقة ردا على أزمة هدى الإتربي.. شوبير يسخر بشدة من الزمالك (فيديو)

وكان القرار استند إلى تحقيقات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي (برئاسة المستشار عبدالسلام النجار)، وما رصده فريق الرصد من مخالفات في البرنامج، وذلك وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019.

وبناءً على العقوبة السابقة، تتجه التوقعات إلى احتمال تكرار العقوبة ذاتها أو تشديدها، خاصة مع تأكيد الزمالك على "تكرار التجاوزات" هذه المرة.