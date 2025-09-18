يجب ألا نشارك في آسيا 2.. تصريحات صادمة من أسطورة النصر السعودي (فيديو)

أعرب يوسف خميس، أسطورة نادي النصر السعودي الأسبق، عن حزنه لمشاركة "العالمي" في بطولة دوري آسيا للنخبة 2، موجهًا تصريحات صادمة للجماهير.

وحقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على مضيفه استقللو دوشنبه بنتيجة 5-0، مساء الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وافتتح عبد الرحمن غريب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الـ14، وأضاف البرازيلي أنجيلو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة الـ17، قبل أن يعزز ويسلي التفوق بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ59.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة الـ89، واختتم السنغالي ساديو ماني الخماسية في الدقيقة الأخيرة.

وقال يوسف خميس في تصريحات تلفزيونية: "إذا كنت أملك القرار داخل النصر لم أكن سأشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بالمستوى الذي شاهدناه للفرق المنافسة، وشاهدنا أيضًا مباراة الزوراء العراقي وغوا الهندي وأرضية الملعب التي يلعبون عليها صعبة للغاية، وهناك فوارق كبيرة في الإمكانيات، والنصر أكبر من اللعب في هذه البطولة".

وتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الزوراء العراقي الذي فاز أمس على غوا الهندي 2-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثمان.

ويخوض النصر مباراته المقبلة في الجولة الثانية ضد الزوراء على أرضه ووسط جماهيره مطلع أكتوبر المقبل، بينما يحل غوا الهندي ضيفًا على استقلول الطاجيكي في اليوم ذاته.