أصبح ليتسيلي تيبوغو أول أفريقي يفوز بسباق 200 متر في الأولمبياد اليوم الخميس عندما تفوق على الثنائي الأمريكي كيني بيدناريك ونواه لايلز ليحصد أول ميدالية ذهبية أولمبية لبوتسوانا وأول ذهبية للقارة الإفريقية في ثاني سباقات السرعة 200 متر.

وقدم تيبوغو، الذي سجل رقما قياسيا وطنيا بلغ 9.86 ثانية عندما احتل المركز السادس في نهائي سباق 100 متر في باريس، أداء قويا في آخر 50 مترا وعبر خط النهاية بزمن قدره 19.46 ثانية ليصبح خامس أسرع رجل في التاريخ على مسافة 200 متر.

وحاول الأمريكي بيدناريك مطاردته طوال السباق لكنه اكتفى بالميدالية الفضية الثانية على التوالي بزمن 19.62 ثانية، أما لايلز، الذي كان يأمل في أن يصبح أول أمريكي يفوز بسباقي السرعة (100 متر و200 متر) منذ كارل لويس قبل 40 عاما، فجاء في المركز الثالث بزمن 19.67 ثانية.

وكانت خسارة لايلز، أول هزيمة لبطل العالم ثلاث مرات في نهائي سباق 200 متر منذ ثلاث سنوات، فيما كان تلقى العلاج الطبي بعد عبور خط النهاية.

وبعد السباق، قال مسؤولون أمريكيون إن لايلز مصاب بكوفيد، مما جعل مشاركته في نهائي التتابع غدا الجمعة موضع شك كبير.

ومما زاد من الفوضى، ظهور بطاقة بجوار اسمه في النتائج الرسمية للإشارة إلى انتهاك سوء السلوك لإتلاف صندوق حارته.

وأبلغ تيبوغو للصحفيين "أنا البطل الأولمبي، إنه شيء لم أره في حياتي أو أحلم به، إنها لحظة مذهلة، لقد أتيت إلى هنا وأنا أمتلك القليل من الشجاعة لأواصل المسير، لأننا وصلنا إلى النهائي أمس، وأخبرني مدربي ‭'‬الآن حان وقت السباق‭".

وأضاف:"كنت أعلم عندما انطلقت الصفارة أن كيني سيبتعد، لذا تأكدت من الاقتراب منه، فأنا أتمتع بسرعة عالية ستسمح لي بإنهاء السباق دون تعب، لذا فعلت ذلك، وهذا يؤكد أنني بطل الأولمبياد، هذا يعني الكثير للجميع، والبلد، والقارة، وعائلتي".