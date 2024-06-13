عضو الأهلي المصري الأسبق يعترف بحسم الصفقات عن طريق "الكباري" (فيديو)

اعترف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري الأسبق، بلجوء إدارة القلعة الحمراء إلى أساليب مختلفة لحسم الصفقات المطلوبة ومنها استخدام الكباري بانضمام اللاعب إلى فريق وسيط قبل الانتقال للقلعة الحمراء.

وقال عبد الوهاب أثناء استضافته ببرنامج (اللعيب) بقناة (MBC MASR) إنه رشح جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق عام 2000 للرحيل للأهلي وكان وقتذاك محمد رمضان مديرًا للكرة بالقلعة الحمراء.

وأضاف:" رتبت لجلسة بين محمد رمضان ولاعب الزمالك بأحد الفنادق، واتفقا على كافة التفاصيل ولكن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع ناديه".