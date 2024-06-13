عضو الأهلي المصري الأسبق يعترف بحسم الصفقات عن طريق "الكباري" (فيديو)
اعترف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري الأسبق، بلجوء إدارة القلعة الحمراء إلى أساليب مختلفة لحسم الصفقات المطلوبة ومنها استخدام الكباري بانضمام اللاعب إلى فريق وسيط قبل الانتقال للقلعة الحمراء.
وقال عبد الوهاب أثناء استضافته ببرنامج (اللعيب) بقناة (MBC MASR) إنه رشح جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق عام 2000 للرحيل للأهلي وكان وقتذاك محمد رمضان مديرًا للكرة بالقلعة الحمراء.
وأضاف:" رتبت لجلسة بين محمد رمضان ولاعب الزمالك بأحد الفنادق، واتفقا على كافة التفاصيل ولكن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع ناديه".
وتابع:" كانت لدي علاقات آنذاك ببعض المسؤولين في أندية بالدوري النمساوي وبالفعل تواصلت معهم وجلبت عرضًا لرحيل اللاعب إلى النمسا تمهيدًا لانتقاله للأهلي، ولكن الصفقة توقفت في النهاية".
وأشار إلى أن البعض ينتقد هذا الأسلوب، ولكن الأهم أن تحقق الإدارة ما يطلبه المدير الفني من صفقات وتدعيم الصفوف بلاعبين مميزين بغض النظر عن أي شيء آخر.
وواصل عبد الوهاب:" اللاعب النيجيري إيمانويل أمونيكي كان متألقًا بشدة مع الزمالك ويسجل في مرمى الأهلي باستمرار وتحدثنا مع فريق بالدوري الألماني لإرسال عرض للزمالك ليرحل اللاعب عن صفوفه".
وأكد عضو مجلس الأهلي أنه لو كان مسؤولًا حاليًّا بالقلعة الحمراء لنجح في ضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك موضحًا أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض كان معروضًا على الأهلي في الفترة الأخيرة.