الدوري السعودي: الاتحاد يهزم الطائي.. والهلال يتعادل مع الفيحاء

سجل الاتحاد هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه الطائي في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

واستغل عبد الرزاق حمد الله تمريرة عرضية سريعة من البرازيلي إيغور كورنادو ليحولها المهاجم المغربي بسهولة إلى المرمى، في الدقيقة 54.

وأضاف البديل صالح العمري الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد الاتحاد أن يهز الشباك في الدقيقة الأولى من المباراة عبر تسديدة من كريم بنزيما في الزاوية البعيدة.

وأطلق المهاجم الفرنسي بنزيما تسديدة في الدقيقة 29، لكن حارس الطائي فيكتور براغا تصدى لها.

وفي منتصف الشوط الأول، أرسل رومارينيو، الذي ارتدى شارة قيادة الاتحاد، تمريرة من ركلة حرة استغلها حمد الله وكاد أن يهز الشباك.

وشهد الشوط الأول إطلاق لاعبي الاتحاد سبع تسديدات على مرمى الطائي، لكن دون هز شباك الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق حمد الله تسديدة في العارضة من مدى قريب كادت أن تكون الهدف الأول لحامل اللقب.

واستغل كورنادو انشغال دفاع الطائي بسقوط زميلهم الحارس براغا على الأرض ليرسل تمريرة عرضية من ركلة ركنية في غفلة من الدفاع، حوّلها حمد الله للشباك بسهولة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى العمري، الوافد الجديد على صفوف الاتحاد، تمريرة من البرازيلي فابينيو ليطلق تسديدة قوية في مرمى براغا.