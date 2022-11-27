رسميا.. سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا، مغادرة سلمان الفرج معسكر الأخضر لكأس العالم 2022 في قطر.
وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع "تويتر": "المدير الفني للمنتخب الوطني يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر".
وأوضح الاتحاد السعودي أن القرار جاء "بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة الفرج على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، إذ يحتاج لبرنامج علاجي".
وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية خلال فوز السعودية 2/1 على الأرجنتين، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في ستاد لوسيل، وغاب عن الخسارة 0/2 أمام بولندا أمس السبت.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية مع المكسيك يوم الأربعاء على استاد لوسيل في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.
ويتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من الأرجنتين والسعودية، وأخيرا المكسيك بنقطة وحيدة.
وسيمنح الفوز على المكسيك منتخب السعودية بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022.