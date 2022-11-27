رسميا.. سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي

وأوضح الاتحاد السعودي أن القرار جاء "بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة الفرج على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، إذ يحتاج لبرنامج علاجي".

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية خلال فوز السعودية 2/1 على الأرجنتين، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في ستاد لوسيل، وغاب عن الخسارة 0/2 أمام بولندا أمس السبت.