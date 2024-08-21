أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الفرنسي بيير كالولو من ميلان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليكون أحدث صفقات فريق المدرب تياغو موتا.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت "بيير كالولو مدافع يوفنتوس الجديد، انضم على سبيل الإعارة قادما من ميلان حتى يونيو 2025".

واستهل كالولو (24 عاما)، مشواره مع أولمبيك ليون، وانتقل إلى ميلان عام 2020، وفاز مع الفريق بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

وبدأ يوفنتوس، الذي تعاقد مع كيفرين تورام ودوجلاس لويز والحارس ميكيلي دي جريجوريو، مشواره مع مدربه الجديد موتا بالفوز 3-صفر على كومو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي يوم الاثنين الماضي.

بينما غاب كالولو عن تعادل ميلان المثير 2-2 مع تورينو قرب النهاية.