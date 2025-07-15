قرار رسمي من الاتحاد السعودي حول عدد اللاعبين الأجانب

حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه من عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في بطولات الفريق الأول للموسم المقبل 2025-2026، وذلك ردا على ما تردد من أنباء حول تعديلات محتملة في هذا الشأن.

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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن عدد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" سيظل خاضعا للضوابط التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

وسيتم السماح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبا في القائمة الأولية للموسم، على أن يكون من بينهم 10 أجانب كحد أقصى.

ومع ذلك، لا يُسمح بإشراك أكثر من 8 لاعبين أجانب خلال المباريات الرسمية للدوري.

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وأوضح الاتحاد أن هذه القاعدة لا تنطبق على منافستي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث تتاح الفرص لجميع اللاعبين الأجانب المسجلين في القوائم دون أي قيود.

كما أشار إلى وجود شرط إضافي يتعلق بضرورة أن يكون اثنان من اللاعبين الأجانب من مواليد عام 2004 أو ما بعده، مع تحديد عدد الأجانب المسموح بتواجدهم في قائمة المباراة بـ8 لاعبين فقط، بينما يستبعد الاثنان المتبقيان من التشكيلة المعلنة.