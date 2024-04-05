حقيقة مغادرة فينيسيوس وبيلينغهام ورودريغو ريال مدريد بسبب قدوم مبابي

لا يزال الانتقال المرتقب للنجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد يثير الكثير من الصخب في أوساط الفريق الملكي حول إمكانية أن يستوعب الفريق الملكي ذلك العدد الكبير من النجوم في موجموعة واحدة، خصوصا مع نشر تقارير تتحدث عن أن سلوك مبابي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان ومع مدربه لويس إنريكي أصبح مصدر قلق داخل الريال من أن ينتقل ذلك الأمر إلى غرف ملابس الفريق ويؤثر على العلاقة مع اللاعبين الركائز داخل النادي.

ورغم المؤشرات الواضحة لكون حلول كليان مبابي في ريال مدريد الصيف المقبل سيهز ولو نسبيا غرف ملابس الفريق الملكي، إلا أن تقارير إخبارية نفت الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبة مثلث هجوم الريال، البرازيليين فينيسيوس ورودريغو والإنجليزي جود بيلنغهام في مغادرة ملعب سان تياغو بيرنابيو بمجرد حلول هداف كأس العالم 2022 بالنادي.

وكانت بعض التقارير أثارت تلك المسألة كما أكدت أن رودريغو، الذي استعاد عافيته مؤخرا وكان وراء تحقيق ريال مدريد عدة انتصارات، منزعج من قدوم مبابي، لكن اللعب نفى ذلك في تصريحات أعقبت مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو ضمن الدوري الإسباني.

من جهتها، سارعت إدارة ريال مدريد إلى نفي الأنباء التي ترددت حول إمكانية مغادرة مهاجمها البرازيلي خلال صيف 2024 الذي يعتبره النادي الملكي مستقبل الفريق الأول مع العديد من اللاعبين الشباب.

ونجح رودريغو خلال هذا الموسم في تسجيل 10 أهداف وصنع 5 أخرى، كما يحتل إلى جانب جونيور فينيسيوس وجود بيلنغهام المراكز الثلاث الأولى من حيث المساهمة التهديفية في ريال مدريد، إذ سجل جونيور 12 هدفا وصنع 4 أهداف، فيما يتصدر جود بيلنغهام ترتيب هدافي "الليغا" برصيد 16 هدفا مع صناعة 4 أهداف حتى الآن.