ريليفو: ياسين بونو رفض عرضًا للانتقال إلى بايرن ميونخ

وأشار إلى أن رد بونو كان مفاجئا وغير متوقع لجميع الأطراف المشاركة في العملية، باستثناء بونو نفسه.

ورفض الحارس المغربي إمكانية تغيير المسار، مدعياً ​​أنه يشعر بالراحة في إشبيلية مثل عائلته وأنه يريد مساعدة زملائه.

وبعد أيام قرر النادي البافاري التعاقد مع حارس المرمى السويسري يان سومير، من بروسيا مونشنغلادباخ.

يشار إلى أن ياسين بونو، البالغ من العمر 31 عاما، يرتبط بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025