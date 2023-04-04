ريليفو: ياسين بونو رفض عرضًا للانتقال إلى بايرن ميونخ
قال برنامج "ريليفو" إن الحارس المغربي ياسين بونو لاعب إشبيلية رفض عرضا للانتقال إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي.
ووفقا للموقع، فقد اتصل بايرن ميونخ بالحارس المغربي بعد أدائه المميز مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022.
وأكد "ريليفو" أن بايرن ميونخ درس السوق ووجد في الأداء الجيد لياسين بونو الحجج الكافية للمراهنة على تعيينه وجعله حارس مرمى لتعويض مانويل نوير الذي تعرض لإصابة قوية.
وأشار إلى أن رد بونو كان مفاجئا وغير متوقع لجميع الأطراف المشاركة في العملية، باستثناء بونو نفسه.
ورفض الحارس المغربي إمكانية تغيير المسار، مدعياً أنه يشعر بالراحة في إشبيلية مثل عائلته وأنه يريد مساعدة زملائه.
وبعد أيام قرر النادي البافاري التعاقد مع حارس المرمى السويسري يان سومير، من بروسيا مونشنغلادباخ.
يشار إلى أن ياسين بونو، البالغ من العمر 31 عاما، يرتبط بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025