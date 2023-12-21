ميدو ينتقد إعلان ممدوح عباس مصير زيزو

انتقد أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق إعلان رجل الأعمال ممدوح عباس مصير أحمد مصطفى زيزو بعيدًا عن مجلس الإدارة المنتخب.

وقال عباس الذي شغل منصب رئيس الزمالك سابقًا أن زيزو لن يغادر الزمالك هذا العام في منشور له عبر تويتر.

وتسعى أندية سعودية للتعاقد مع زيزو نجم الزمالك وسط أنباء عن وجود عروض من ناديَيْ الاتفاق والشباب تحديدًا.

وقال ميدو عبر برنامج الربمونتادا: إن حديث ممدوح عباس عن زيزو بهذا الشكل يضع مجلس إدارة الزمالك، وتحديدًا حسين لبيب رئيس النادي، في حرج.

وتابع :"لا أقبل على حسين لبيب أن يظهر نادي الزمالك وكأن له رئيسين، إذا كان عباس يعمل كمحب للنادي فلا يجب أن يعلن هو عن قرارات".

وكشف ميدو عن توقعه فيما يخص مستقبل زيزو، إذ يرى أن الزمالك سوف يبيع اللاعب بمبلغ قد يصل إلى 11مليون دولار من خلال ذلك المبلغ سوف يتم تسديد ديون النادي ورفع القيد والتعاقد مع 5 لاعبين جدد وتجديد عقود أحمد فتوح ومحمد صبحي وأوباما وشيكابالا ومحمد عواد.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

ويعد ممدوح عباس من أكبر داعمي مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.

ويمر الزمالك بأزمة مالية خانقة بسبب تراكم مستحقات اللاعبين وإلزامه بدفع مبالغ كبيرة لأندية ولاعبين سابقين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك على حل أزمة القيد بالوصول لتسويات في تلك القضايا تمهيدًا لرفع قرار منعه من القيد وضم لاعبين جدد.