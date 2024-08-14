من هو لاعب الهلال الملقب بـ"ميسي"؟ (فيديو)

التقطت عدسات المصورين فيديو للصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال السعودي، وهو ينادي زميله في الفريق محمد القحطاني بـ"ميسي"، كناية بأسطورة منتخب الأرجنتين.

وانتشر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عقب فوز الهلال على الأهلي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الثلاثاء، إذ عبر القحطاني عن فرحته الشديدة بالقفز على أكتاف سافيتش، ليناديه الأخير "ميسي".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينادي فيها سافيتش، القحطاني بهذا الاسم، إذ شوهد من قبل وهو يشجعه بعد إحرازه هدفًا خلال تدريبات الفريق، قائلًا: "أحسنت ميسي، جيد ميسي".

ويعد القحطاني من المواهب الصاعدة في الدوري السعودي، ويبلغ من العمر 22 عامًا فهو من مواليد 2002.

ويتميز القحطاني بلعبه بالقدم اليسرى؛ ولذلك يطلق عليه زميله سافيتش، لقب "ميسي".

وخلال الموسم الماضي شارك محمد القحطاني في عدة مباريات منها، مباراة الهلال ضد الاتحاد، وشارك في مباراة الفريق ضد نافباخور بدوري أبطال آسيا.

ويلعب القحطاني صاحب الـ22 عامًا في مركز الجناح الأيمن، وقد تمكن من تسجيل 4 أهداف رفقة "الزعيم" خلال 21 مباراة خاضها في الموسم الماضي، بواقع 528 دقيقة فقط، وهو ما يبرهن على إمكانياته الرائعة.