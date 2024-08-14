عاجل

هآرتس: ضغوط دبلوماسية على محكمة لاهاي لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
logo
رياضة

من هو لاعب الهلال الملقب بـ"ميسي"؟ (فيديو)

من هو لاعب الهلال الملقب بـ"ميسي"؟ (فيديو)
فريق الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2024، 11:11 ص

التقطت عدسات المصورين فيديو للصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال السعودي، وهو ينادي زميله في الفريق محمد القحطاني بـ"ميسي"، كناية بأسطورة منتخب الأرجنتين.

وانتشر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عقب فوز الهلال على الأهلي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الثلاثاء، إذ عبر القحطاني عن فرحته الشديدة بالقفز على أكتاف سافيتش، ليناديه الأخير "ميسي".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينادي فيها سافيتش، القحطاني بهذا الاسم، إذ شوهد من قبل وهو يشجعه بعد إحرازه هدفًا خلال تدريبات الفريق، قائلًا: "أحسنت ميسي، جيد ميسي".

ويعد القحطاني من المواهب الصاعدة في الدوري السعودي، ويبلغ من العمر 22 عامًا فهو من مواليد 2002.

ويتميز القحطاني بلعبه بالقدم اليسرى؛ ولذلك يطلق عليه زميله سافيتش، لقب "ميسي".

وخلال الموسم الماضي شارك محمد القحطاني في عدة مباريات منها، مباراة الهلال ضد الاتحاد، وشارك في مباراة الفريق ضد نافباخور بدوري أبطال آسيا.

ويلعب القحطاني صاحب الـ22 عامًا في مركز الجناح الأيمن، وقد تمكن من تسجيل 4 أهداف رفقة "الزعيم" خلال 21 مباراة خاضها في الموسم الماضي، بواقع 528 دقيقة فقط، وهو ما يبرهن على إمكانياته الرائعة.

نادي الهلال السعوديالدوري السعودي

أخبار ذات صلة

سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC