كلوب: ليفربول يحتاج إلى تجديد أسلوبه

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه وصيف بطل إنجلترا وأوروبا يحتاج لأن يجدد ويطور أساليبه من جديد حتى يتسنى له مفاجأة منافسيه والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات بعد أن قدم بداية ضعيفة في الموسم الكروي الحالي.

ونافس ليفربول على أربع جبهات في الموسم الماضي بفضل أسلوبه في الضغط العكسي لكنه يعاني في الوقت الحالي سعيا لتكرار هذا المستوى وحاليا يحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في مباراتين من سبع حتى الآن.

وأدى تراجع المستوى إلى لجوء كلوب للعب بأربعة مهاجمين هم محمد صلاح وديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز ضد رينجرز الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي لتؤدي هذه الخطوة إلى فوز بنتيجة 2-صفر لترتفع المعنويات.

وحذر كلوب من الاعتقاد بأنه توصل لحل مشاكل ليفربول لكنه قال إن قدرة الفريق على اللعب بأكثر من أسلوب قد يجعل الأمور أكثر صعوبة على المنافسين بداية من مواجهة آرسنال متصدر الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة: "من المهم جدا ألا يكون من السهل على الخصوم توقع أسلوبنا.. لذلك نحن بحاجة لأساليب (لعب) مختلفة، لا نريد تعقيد الأمور أكثر مما ينبغي، لكن يتعين علينا التوصل لأفضل طريقة تناسب الخصم التالي وتناسبنا.

"عملت الفرق على البحث عن أسلوب للعب في مواجهتنا عندما لا نكون في أفضل حالاتنا... لا يوجد أسلوب لعب في العالم بلا نقطة ضعف، الأمر بأكمله يتعلق بكيفية أدائنا وما فعلناه وبأي مستوى.

"لا نزال في مرحلة إيجاد المخرج، لذا لا يمكنك قول إننا عدنا، نحن بحاجة للاستمرارية ولاستقرار المستوى. لست مهتما بالمدى القصير، يجب أن نكون جيدين حتى نحقق التميز".

وأشاد كلوب بآرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا بعد انطلاقة فريق شمال لندن هذا الموسم، لكنه قال إنه يأمل في "إحداث مشاكل له" في ملعب الإمارات.

ويتصدر آرسنال بفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد سبعة انتصارات من أول ثماني مباريات.

وقال كلوب: "كل احترامي (له). إنه عمل جيد حقا من ميكيل، حين تحتاج لبعض الوقت، لا يريد أحد أن يمنحك الوقت... هو لديه فريق صغير ومثير يعمل بشكل جيد فعلا".

وأكد كلوب أن آندي روبرتسون وكيرتس جونز شاركا في المران ويقتربان من العودة للعب، أما آرثر ميلو لاعب الوسط فسيغيب عن مباراة الأحد بسبب إصابة عضلية، فيما سيبقى نابي كيتا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين خارج التشكيلة.