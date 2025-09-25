عطر ومرطب شفاه.. لامين يامال يكشف عن 4 أشياء لا غنى عنها في رحلاته

كشف لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، 4 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في حقيبته خلال سفر مع الفريق في رحلاته لخوض مباريات الليغا أو دوري أبطال أوروبا، أو مع المنتخب الإسباني لكرة القدم.

وكان لامين يامال قد فاز مؤخرا بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي أقيم بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين الماضي.

وقال النجم الإسباني الشاب بعد تسلم الجائزة: "أنا سعيد وفخور للغاية بوجودي هنا، وأشكر مسؤولي نادي برشلونة وزملائي بالفريق، ولهم فضل كبير في فوزي بهذه الجائزة".

وتفوق يامال (18 عاماً) في سباق هذه الجائزة على 9 لاعبين آخرين، وهم: أيوب بوداوي (ليل الفرنسي)، باو كوبارسي (برشلونة)، دين هويسن (بورنموث- ريال مدريد)، ديزيريه دوي وجواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، استيفاو (بالميراس- تشيلسي)، لويس سكيلي (آرسنال)، رودريغو مورا (بورتو)، وكينان يلديز (يوفنتوس).

وقال يامال في حواره مع مجلة "GQSpain": "في حقيبتي، لا أسافر أبدًا دون سماعات الأذن، مرطّب الشفاه، ملابس مريحة للسفر وعطر. مع هذه الأشياء الأربعة، أكون جاهزًا لأي رحلة".

كما وصف لامين نفسه ضاحكا بأنه الأكثر أناقة في غرف ملابس البلوغرانا، قائلا: "الأكثر أناقة هو أنا، كما أُتابع باهتمام طريقة جول كوندي، أحيانا أقوم بمنح بعض النصائح لزملائه وأصدقائي، حينما لا تعجبني إطلالاتهم".

وأتم: "أحب أن أستمد إلهامي من الفنانين والموسيقيين، وأفضل أن أرتدي ملابس مريحة وعصرية، ولن أرتدي أبدا ما لا أشعر بالراحة فيه".

وكان يامال قد تم تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة وهو بعمر 15 عاما فقط، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية بأكاديمية النادي الكتالوني.

وبعد تألقه، سرعان ما حجز يامال مكانا بالتشكيل الأساسي مع برشلونة، ومع منتخب إسبانيا الذي أسهم في تتويجه بلقب يورو 2024.