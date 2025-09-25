بفضل طبيب كريستيانو رونالدو.. سانتوس يعود لحراسة مرمى فرانكفورت

لم يستغرق كاوا سانتوس، حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، سوى 151 يومًا فقط للعودة إلى الملاعب بعد تمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، بفضل طبيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك سانتوس مجددًا أمام يونيون برلين في لقاء انتهى بخسارة فريقه 3-4، وأفسد زملاؤه عودةً طال انتظارها.

سانتوس قال بعد ظهوره الأول: "لم تكن عودة مثالية، لكن الأهم أنني أستطيع ممارسة ما أحبه من جديد، وأشعر أنني أقوى وأكثر استعدادًا وجوعًا للفوز أكثر من أي وقت مضى".

تدخل طبيب رونالدو

خطة العودة وضعت مباشرة بعد إصابة الحارس في 17 أبريل أمام توتنهام.

التقديرات الطبية الأولية كانت صادمة بتوقع غياب يمتد بين 9 و12 شهرًا، لكن إدارة فرانكفورت استعانت بتقارير خبراء من مدريد ولندن وحتى من الدائرة المقربة من كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة "بيلد"، جرى التواصل مع جراح الركبة البرتغالي الشهير جوزيه كارلوس نورونيا، طبيب رونالدو الخاص، الذي أكد أن سانتوس لا يحتاج إلى جراحة، الأمر الذي سرّع من بدء برنامج التأهيل المكثف.

برنامج تأهيل صارم

خضع اللاعب لعلاج بدني قاسٍ في مركز "موف بيتر" بالبرتغال، وهو المكان نفسه الذي عمل مع نجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا.

وطوال فترة التأهيل أُجريت فحوص دورية على ركبته أُرسلت إلى أطباء النادي وخبراء دوليين.

حتى بعد لحظة قلق خلال المعسكر حين شعر ببعض الرشح في ركبته، عاد مباشرة إلى التدريبات الكاملة دون تأخير.

قرار فرانكفورت

التقارير الطبية أظهرت أن سانتوس أصبح أكثر جاهزية بدنيًا ولياقة من ذي قبل، ما دفع إدارة فرانكفورت إلى تثبيته حارسا أول للفريق.

وعلى إثر ذلك، غادر الحارس المخضرم كيفن تراب إلى باريس سان جيرمان، بينما تعاقد النادي مع ميكايل تسيتيرر بديلا.