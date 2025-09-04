ارتداه في تأبين جوتا.. أول ظهور لخاتم زواج كريستيانو رونالدو (صورة)

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، خلال حفل تأبين زميله في المنتخب البرتغالي ديوغو جوتا والذي نظمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، وهو يرتدي في يده خاتما مميزا.

وذكرت بعض الحسابات الجماهيرية المتابَعة لأخبار رونالدو، أن الخاتم الذي ارتداه قائد المنتخب البرتغالي كان خاتم خطوبته لصديقته الحسناء المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

ومنذ إعلان جورجينا رودريغيز خبر خطوبتها على الأسطورة كريستيانو رونالدو في 11 أغسطس الماضي لم يعلق قائد النصر السعودي على الخبر ولم ينشر أي شيء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الخطوبة وخطورة الزواج المرتقبة.

وجاء إعلان جورجينا رودريغيز عبر منشور في صفحتها في منصة "إنستغرام"، حيث نشرت صورة تظهر فيها وهي تمسك يد النجم البرتغالي مرتدية خاتمًا مميزًا من الماس، وكتبت: "نعم، أوافق في هذه الحياة وفي كل حياتي".

وذكرت تقارير إعلامية أن خاتم الخطوبة الذي ارتدته جورجينا رودريغيز كان مميزًا وقدرت قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزن الخاتم يبلغ نحو 37 قيراطًا، إذ تحتوي الماسة المركزية فيه على وزن يتراوح بين 22 و30 قيراطًا، بينما زُيِّن بجانبها حجرتان بيضاويتان مرصَّعتان بالألماس، ما جعله أحد أبرز المجوهرات التي ارتدتها جورجينا في ظهورها العلني.

ومؤخرا خطفَت جورجينا رودريغيز الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025.

وتألقت على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، مرتدية فستانًا فاخرًا من الدانتيل الأسود زاد من حضورها اللافت.

إطلالتها لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتناقلت الصحف والمجلات العالمية صورها من المهرجان، معتبرة ظهورها بخاتم الخطوبة ضمن أبرز اللحظات اللافتة لهذا العام، فيما أشادت وسائل الإعلام بعفويتها وأسلوبها الأنيق البعيد عن التكلف.