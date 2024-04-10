أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (فيديو)

سجل رافينيا الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن برشلونة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على نظيره نابولي الإيطالي في ثُمن النهائي من البطولة.

فيما تخطّى باريس سان جيرمان عقبة ريال سوسيداد الإسباني في نفس الدور وحسم مقعده في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف رافينيا في الدقيقة 37 بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة جزاء سان جيرمان ليصوبها مباشرة في المرمى.