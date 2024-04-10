أهداف مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (فيديو)
سجل رافينيا الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتمكن برشلونة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه على نظيره نابولي الإيطالي في ثُمن النهائي من البطولة.
فيما تخطّى باريس سان جيرمان عقبة ريال سوسيداد الإسباني في نفس الدور وحسم مقعده في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف رافينيا في الدقيقة 37 بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة جزاء سان جيرمان ليصوبها مباشرة في المرمى.
وواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في 13 مناسبة من قبل بجميع البطولات، حقق النادي الكتالوني الفوز في 5 منها، وخسر في 4، وتعادلا في مثلهم.
كما أن كتيبة البلوغرانا سجلت 24 هدفًا في شباك الباريسيين، مقابل 21 هدفًا سجلهم سان جيرمان في شباك برشلونة.
وباستثناء فوز برشلونة 1-0 في كأس الكؤوس الأوروبية، موسم 1996/1997، على باريس سان جيرمان، فإن جميع المباريات الـ12 السابقة بين الناديين أقيمت في دوري أبطال أوروبا.
ويمتلك الفريقان سجلاً متكافئًا في تاريخ مواجهاتهما ضد بعضهما البعض في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز كل منهما في 4 مواجهات، وتعادلا في مثلهم.
وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 أبريل الجاري، على استاد "لويس كامبوس" في إسبانيا.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.