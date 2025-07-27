فيديو مثير من إجازة رودريغو وصديقته الفاتنة يكتسح الإنترنت (شاهد)

أبهر نجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو وصديقته الفاتنة برونا روتا متابعيهما مجددًا، بعدما نشرا مقطع فيديو تم تداوله على إنستغرام.

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وظهر الثنائي وهما يستمتعان بأجواء رومانسية خلال إجازتهما الصيفية، في مدينة ميامي الأمريكية.

الفيديو، الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل، تخطى حاجز 700 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وتفاعل معه آلاف من جمهور اللاعب ومحبي برونا، التي تعمل مؤثرة على الإنترنت.

في الفيديو الذي جمع رودريغو بصديقته، ظهرت برونا وهي ترقص مع رودريغو في مشهد عفوي مليء بالمشاعر.

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لماذا تركت برونا ريو دي جانيرو؟

يذكر أنه وفي مقابلة حديثة، كشفت برونا روتا عن السبب الذي دفعها لترك البرازيل والانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يعيش رودريغو منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

قالت برونا: "أنا واقعة في الحب بكل ما تعنيه الكلمة. العلاقات عن بُعد لا تنجح. قلت له: أنا أحبك، وسآتي إليك يا حبيبي. وهذا ما حدث حرفيًا".

وأضافت أنها لم تكن مرتبطة بأي التزامات تمنعها من السفر، موضحة: "لم يكن لدي أطفال، ولا شيء يربطني بالبقاء في ريو دي جانيرو. فقلت لنفسي: لماذا لا أعيش في بلد آخر؟ والحمد لله، عملي يسمح لي بأن أستقر في أي مكان في العالم".

برونا أوضحت أنها لم تتوقع أن تطول إقامتها في إسبانيا لهذا الحد: "قلت إنها ستكون مجرد فترة قصيرة... والآن مرت سنة ونصف! لكنها تجربة رائعة".