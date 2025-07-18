هل عرض وسام أبو علي سيارته للبيع؟

كشف مصدر مقرب من اللاعب وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، "حقيقة" ما تم تداوله أخيرًا حول عرض اللاعب سيارته الخاصة للبيع.

وأعلن الأهلي أمس الخميس استبعاد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس اليوم الجمعة لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

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وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على فيسبوك إن المدير الرياضي محمد يوسف قرر استبعاد أبو علي "عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو مدرب الفريق".

وجاء قرار الاستبعاد "نظرا إلى عدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوص الطبية في المواعيد المحددة"، إضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن".

ويتوجه الأهلي إلى تونس لإقامة معسكر الإعداد في الأيام من 18 إلى 26 يوليو الحالي.

اشتعال الأزمة

شهدت الأيام الماضية تطورات لافتة في أزمة وسام أبو علي مع النادي الأهلي، فقد باتت رغبته في الرحيل عن الفريق واضحة.

وراجت تقارير تفيد بأن وسام باع كل أملاكه في مصر، تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكدت مصادر داخل النادي أن اللاعب عبّر بشكل صريح عن عدم ارتياحه للأجواء الحالية داخل القلعة الحمراء، وأبدى رغبة قوية في استغلال العروض التي تلقاها من أندية خارجية، خاصة عرض نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

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حقيقة بيع اللاعب سيارته

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه لا صحة لما تردد عن قيام مهاجم الأهلي الحالي بعرض سيارة للبيع.

وأكد أن وسام أبو علي لم يمتلك أي سيارة في مصر منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي وفّر سيارة إيجار للاعب منذ التعاقد معه، وليست سيارة مملوكة له، ولذا فإن ما أشيع عن عملية البيع غير دقيق على الإطلاق.