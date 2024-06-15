صلاح يفاجئ جمهور ليفربول برأيه في نونيز

قدم النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي تقييما مفاجئا لزميله الأوروغواياني داروين نونيز بخصوص أدائه في موسم 2023 ـ 2024 مع "الريدز".

وبينما عانى المهاجم الأوروغواياني طويلًا من انتقادات جماهير ليفربول، ودخل أكثر من مرة في خلافات مع مدربه الألماني (السابق) يورغن كلوب بسبب إهدار الكثير من الأهداف بطريقة سهلة، جاء الرد المفاجئ من زميله محمد صلاح الذي أشار في تصريحات إعلامية إلى أنه يتمتع بدرجة انسجام عالية مع نونيز.

وخلال الموسم الماضي، سجل صلاح ونونيز معًا 43 هدفا في شباك منافسي فريقهما في كل المسابقات، بينما صنعا 27 هدفًا في الفترة ذاتها، لكن تقييم الجماهير اختلف بين اللاعبين.

وبينما يتمتع صلاح بإجماع مشجعي "الريدز"، واجه نونيز الكثير من الانتقادات؛ ذلك أن اللاعب الأوروغواياني يعاني من إهداره للفرص السهلة التي أثارت حتى سخط مدربه يورغن كلوب أكثر من مرة.