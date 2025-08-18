الأهلي المصري يتحرك نحو "بديل" وسام أبو علي

تحرك الأهلي المصري مبكراً من أجل ضم لاعب بديل للفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر، الذي انتقل إلى كولومبوس كرو الأمريكي، أخيراً.

وتعاقد الأهلي مع لاعبه السابق محمد شريف، بعد نهاية رحلته مع الخليج السعودي لتدعيم خط الهجوم.

ويخطط محمود الخطيب، رئيس الأهلي، للتعاقد مع مهاجم جديد بحلول فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال يناير المقبل.

وبحسب مصدر مطلع، فإن إدارة الأهلي جددت التفاوض مع مسؤولي البنك الأهلي من أجل التعاقد مع اللاعب أسامة فيصل مهاجم الفريق ومنتخب مصر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرغب في ضم أسامة فيصل لتدعيم هجومه، مؤكداً أن الفريق الأحمر فاضل بين عدة مهاجمين ولكنه استقر في النهاية على ضم اللاعب.

وأوضح أن الأهلي رصد 40 مليون جنيه مصري لإتمام صفقة أسامة فيصل، ويسعى لحسمها مبكراً لقيده في يناير المقبل.

ولعب أسامة فيصل صاحب الـ 24 عاماً في صفوف الزمالك قبل رحيله إلى البنك الأهلي، وحل وصيفاً لإمام عاشور هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً.