تلقى محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، صدمة قوية، عقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بالدوري المصري، وشهدت فوز المارد الأحمر 2/1.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي أوصى بضرورة لعب مصطفى شوبير أساسيًا مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن يانكون تحدث مع كولر المدير الفني للفريق، وأخبره أن الشناوي مستواه في تراجع، وهذا أمر طبيعي بعد الإصابة.

وأضاف: "يانكون شدد على ضرورة عودة مصطفى شوبير للتشكيل الأساسي للفريق في الفترة المقبلة خاصة وأنها مباريات مهمة".

وشدد على أن يانكون طلب من كولر عقد جلسة مع الشناوي لشرح الأمر له، حتى لا يتأثر نفسيًا بتراجع مستواه.

وأتم بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة مصطفى شوبير كحارس أساسي للفريق.

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يذكر أن الأهلي واصل انتصاراته، وحقق الفوز الرابع عشر تواليًا بعد تغلبه على مضيفه مودرن سبورت في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وواصل الأهلي مطاردة بيراميدز المتصدر بعد أن قلص الفارق بينهما إلى خمس نقاط بعد أن رفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة.

تقدم مودرن سبورت بهدف في الدقيقة 26 سجله أرنولد بعد مجهود فردي ومرور جيد من أكثر من مدافع للأهلي، ثم سدد كرة متوسطة القوة سكنت على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 45 عن طريق إمام عاشور بعد أن تلقى عرضية من ركلة حرة أرسلها محمد مجدي (أفشة) ليسدد عاشور رأسية قوية على يسار الحارس محمود حمدي.

ونجح الثنائي البديل رضا سليم وبيرسي تاو في إحراز الهدف الثاني للأهلي مع الدقيقة 62 فور نزولهما من ركنية أرسلها سليم، واستقبلها تاو برأسية قوية على يسار حارس مودرن سبورت.

ويملك الأهلي ثلاث مباريات متبقية ضمن المؤجلات.

وتوقف رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع.