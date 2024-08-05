أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميًا مع الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

ونشر نادي الاتحاد فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن من خلاله التعاقد مع بريدراغ رايكوفيتش.

ورحب نادي الاتحاد بحارس مرماه الجديد، الذي سيتولى حراسة عرين "النمور" بعد رحيل البرازيلي مارسيلو غروهي.

ولم يعلن نادي الاتحاد عن قيمة صفقة الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الفريق الجداوي دفع ما يقرب من 11 مليون يورو.

وتوجه الاتحاد للتعاقد مع رايكوفيتش بعد فشل التعاقد مع البرازيلي إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب طلبات ناديه المادية.

ويملك رايكوفيتش 35 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في النسخة الأخيرة لكأس أوروبا 2024.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد إلى إعادة الفريق إلى طريق البطولات التي غاب عنها في الموسم الماضي بعدما خسر الفريق جميع الألقاب، على رأسها بطولة الدوري، ما أدى لإقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع عدة عناصر مميزة لتدعيم صفوف الفريق، على رأسها الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي، والجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، بجانب معاذ فقيهي، وصالح الشهري، ثنائي الهلال السعودي.