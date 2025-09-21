نتنياهو: رد إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من أمريكا

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
إيرلينغ هالاند يسجل في مرمى آرسنالالمصدر: رويترز
عزز النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أن هز شباك آرسنال مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من عمر البريميرليغ.

واستغل هالاند هجمة معاكسة سريعة لفريقه حولها ببراعة في مرمى الحارس الإسباني ديفيد رايا بعد مرور 9 دقائق فقط من عمر اللقاء المقام على ملعب "الإمارات" معقل الغانرز.

ورفع هالاند رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البريميرليغ بعد أن هز شباك وولفرهامبتون في الجولة الأولى بثنائية كما سجل هدفاً في مرمى برايتون ثم أحرز ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد.

 ويحتل أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف بالتساوي مع ريتشارليسون نجم توتنهام بجانب هوغو إكيتيكي نجم ليفربول وجايدون أنتوني لاعب وسط بيرنلي وفيكتور غيوكريس نجم آرسنال وويلسون إيسيدور مهاجم سندرلاند.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (6 أهداف)

2. أنطوان سيمينيو – بورنموث (3 أهداف)

3 ريتشارليسون – توتنهام (3 أهداف)

4. هوغو إكيتيكي – ليفربول (3 أهداف)

5. جايدون أنتوني – بيرنلي (3 أهداف)

6. ويلسون إيسيدور- سندرلاند (3 أهداف)

7. فيكتور غيوكريس – آرسنال (3 أهداف)

 

