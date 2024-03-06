الهلال يعادل رقمًا قياسيًا لليفركوزن

عادل نادي الهلال السعودي، بقيادة خورخي جيسوس، رقما قياسيا لنظيره باير ليفركوزن الألماني، تحت قيادة تشابي ألونسو.

واقترب الهلال من التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، بفوزه 2-صفر على ضيفه الاتحاد، الذي أنهى قمة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية للبطولة بعشرة لاعبين، بعد طرد نغولو كانتي، اليوم الثلاثاء.

وبعد فوز اليوم، جاور الهلال نظيره ليفركوزن في قائمة أطول سلسلة عدم خسارة في العالم للموسم الحالي.

الهلال بقيادة جيسوس خاض 34 مباراة دون هزيمة، محققا 31 انتصارا و3 تعادلات.

أما باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو، فقد خاض 34 مباراة دون خسارة، محققا 30 فوزا و4 تعادلات.