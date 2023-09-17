دوري أبطال أفريقيا: فوز الترجي وتعادل الوداد في ذهاب دور الـ32

حقق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا خارج أرضه بنتيجة 1/0 على دوان ممثل بوركينا فاسو في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ليقترب من التأهل لدور المجموعات، اليوم الأحد.

وتعادل الوداد البيضاوي المغربي مع مضيفه هافيا الغيني.

وسجل محمد أمين توجاي هدف الترجي من ضربة جزاء سددها أعلى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 28.

وغاب معين الشعباني مدرب الترجي عن المباراة لأسباب صحية كما ذكر النادي التونسي سابقًا.

وتلقى الوداد هدفًا قبل نهاية الشوط الأول ليتعادل 1/1 مع مضيفه هافيا.