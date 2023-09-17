دوري أبطال أفريقيا: فوز الترجي وتعادل الوداد في ذهاب دور الـ32
حقق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا خارج أرضه بنتيجة 1/0 على دوان ممثل بوركينا فاسو في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ليقترب من التأهل لدور المجموعات، اليوم الأحد.
وتعادل الوداد البيضاوي المغربي مع مضيفه هافيا الغيني.
وسجل محمد أمين توجاي هدف الترجي من ضربة جزاء سددها أعلى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 28.
وغاب معين الشعباني مدرب الترجي عن المباراة لأسباب صحية كما ذكر النادي التونسي سابقًا.
وتلقى الوداد هدفًا قبل نهاية الشوط الأول ليتعادل 1/1 مع مضيفه هافيا.
وتقدم الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية عن طريق بولي سامبو بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها يحيى عطية الله عقب 9 دقائق من اللعب.
وأدرك محمد دامورو التعادل لفريق هافيا بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وكاد هافيا أن يسجل مجددًا، لكن الحارس يوسف مطيع تدخل وأبعد تسديدة قوية قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن في الشوط الثاني.
وفي وقت سابق، عاد بيراميدز بتعادل دون أهداف من ملعب الجيش الرواندي في نفس الدور.
ودفع جيمي باتشيكو مدرب بيراميدز بالثنائي الجديد مهند لاشين وسط الملعب والمهاجم فيستون مايلي منذ البداية.
وتقام مباريات العودة بعد أسبوعين.