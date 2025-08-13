مفاجأة مدوية.. الأمير سعود بن حسام يطلب رئاسة النصر السعودي رسميا

تقدم الأمير سعود بن حسام بن سعود بن عبد العزيز بطلب رسمي لرئاسة شركة نادي النصر السعودي، في مفاجأة مدوية.

وكشف مصدر وثيق الصلة أن الأمير سعود وجه خطابًا رسميًا إلى صندوق الاستثمارات العامة، أعرب فيه عن رغبته في تولي رئاسة الشركة، وذلك عبر ترشيح مباشر من مجلس الإدارة.

وجاء هذا الخطاب وفقًا للنظام الجديد الذي يسمح باختيار الرئيس من خارج مجلسي الشركة، والمؤسسة غير الربحية للنادي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" تقدم الأمير سعود بن حسام للترشح لرئاسة نادي النصر، استجابةً لرغبة عدد من الشخصيات النصراوية المؤثرة التي طالبت بترشيحه لهذا المنصب.

دعم كبير

يحظى الأمير سعود بدعم كبير من كبار المشجعين والوجوه البارزة في نادي النصر.

وإذا تمت الموافقة على طلبه من قبل الصندوق، فسيصبح الأمير سعود رئيسًا لمجلس إدارة شركة النصر، ليبدأ فصلًا جديدًا في إدارة النادي.

ويُعد الأمير سعود بن حسام من الشخصيات المرتبطة بتاريخ النصر العريق، كونه نجل الأمير حسام بن سعود، أحد أبرز الرموز التاريخية التي ساهمت في مسيرة النادي، وترك بصمات واضحة في دعم النادي على مر السنوات.

كما أشارت مصادر إلى أن الأمير خالد بن فهد، أحد رموز نادي النصر، من المتوقع أن يعود بقوة إلى الساحة في حال تم تعيين الأمير سعود رئيسًا للنادي.