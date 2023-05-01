هل تجاهل بيكهام "يد" ميسي خلال زيارته باريس سان جيرمان؟ (فيديو)

أثير الكثير من الجدل حول لقاء النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارة الأول لباريس سان جيرمان، قبل عدة أيام.

وحضر بيكهام البالغ من العمر 47 عاما تدريبات نادي باريس سان جيرمان، الذي لعب له بين يناير ومايو 2013 حيث ختم به مسيرته الكروية.

ويظهر مقطع فيديو يجمع بيكهام وميسي والإيطالي ماركو فيراتي، وفي البداية كان بيكهام يتحدث عن قرب مع فيراتي، قبل أن ينضم إليهما ميسي، ورغم أن ميسي لم يصافح بيكهام، لكن بدا أنهما يتحدثان بطريقة ودية، حيث وضع ميسي يده قليلا على كتف بيكهام.

وتسبب عدم مد بيكهام يده لمصافحة ميسي مباشرة في كثير من الجدل؛ حيث تم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه تجاهل من النجم الإنجليزي لبطل كأس العالم.