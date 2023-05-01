هل تجاهل بيكهام "يد" ميسي خلال زيارته باريس سان جيرمان؟ (فيديو)
أثير الكثير من الجدل حول لقاء النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال زيارة الأول لباريس سان جيرمان، قبل عدة أيام.
وحضر بيكهام البالغ من العمر 47 عاما تدريبات نادي باريس سان جيرمان، الذي لعب له بين يناير ومايو 2013 حيث ختم به مسيرته الكروية.
ويظهر مقطع فيديو يجمع بيكهام وميسي والإيطالي ماركو فيراتي، وفي البداية كان بيكهام يتحدث عن قرب مع فيراتي، قبل أن ينضم إليهما ميسي، ورغم أن ميسي لم يصافح بيكهام، لكن بدا أنهما يتحدثان بطريقة ودية، حيث وضع ميسي يده قليلا على كتف بيكهام.
وتسبب عدم مد بيكهام يده لمصافحة ميسي مباشرة في كثير من الجدل؛ حيث تم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه تجاهل من النجم الإنجليزي لبطل كأس العالم.
ويكشف الفيديو أيضا مصافحة قوية بين بيكهام والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، قبل أن يتعانق بيكهام مع النجم البرازيلي نيمار.
وفي مقطع فيديو آخر التقط اللاعبون صورة جماعية مع بيكهام، وبعد التقاط الصورة توجه بيكهام ناحية ميسي حيث وضع كل منهما يده على كتف الآخر وتصافحا بصورة طبيعية وهو ما يبدد فكرة تجاهل أحدهما للآخر.
كما نشر بيكهام صورًا من زيارته لنادي باريس سان جيرمان وكان ميسي متواجدا في تلك الصور أيضا.
وسبق أن مثل بيكهام وميسي ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الغريمين التقليديين في إسبانيا.
وخسر باريس سان جيرمان أمس أمام لوريان في الدوري الفرنسي.
ويأتي هذا في ظل الغموض حول مستقبل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
ويرتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة والتجديد لباريس سان جيرمان والانتقال لنادي الهلال السعودي، أو إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن إنتر ميامي يدرك أن وصول ميسي المحتمل سيعزز صورة العلامة التجارية للدوري الأمريكي، وأن النادي سـ"يستخدم كل الوسائل الممكنة لإقناع ميسي".