كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم التونسي محمد علي بن رمضان، نجم فيرينتسفاروشي المجري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة وقوية مع محمد بن رمضان بسبب تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم اللاعب، لتعويض رحيل المالي أليو ديانغ، الذي انتقال لفريق الخلود السعودي.

ويبلغ محمد علي بن رمضان من العمر 24 عامًا وسبق له أن لعب بقميص فريق الترجي التونسي.

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وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، إن "محمد بن رمضان أقرب للأهلي من أي وقت مضى، بعدما تحدثنا عن غضب جمهور الترجي التونسي من اللاعب والأمور كانت ابتعدت بين الطرفين".

وأضاف التقرير: "محمد علي بن رمضان كان قد أجرى الكشف الطبي في المجر منذ 3 أيام وقت أن كانت المفاوضات قوية بين الناديين قبل توقفها في الفترة الماضية".

وتابع: "مفاوضات الأهلي مع النادي المجري اقتربت بشدة أكثر من أي وقت مضى، والأمور قد تحسم خلال الساعات المقبلة، لأن النادي المجري قام ببيع عدة لاعبين خلال الفترة الماضية وضم آخرين، وأيضًا الفريق غادر مؤخرًا دوري أبطال أوروبا؛ وبالتالي لا يوجد أموال ستأتي لهم من هذه البطولة، كذلك فريق فيرينتسفاروشي تعاقد مؤخرًا مع لاعب نادي الطائي السعودي، تيرجيل مسيدان، وهو لاعب ينشط في أماكن محمد بن رمضان ذاتها".

وأشار التقرير: "النادي المجري يبحث عن تحقيق المكاسب في سوق الانتقالات بشراء لاعبين وبيعها في الانتقالات المقبلة بمبلغ أكبر، وهو ما حصل في هذا الميركاتو بعدما باع بأكثر من 10 ملايين يورو واشترى بـ3 ملايين فقط، وتعاقده مع بن رمضان كان دون مقابل، لأنه صفقة انتقال حر ويسعى لبيعه من أجل تحقيق المزيد من الأرباح خاصة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا".

وأوضح: "خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن الصفقة، ولا صحة لزيادة المقابل المالي بين الأهلي ونادي فيرينتسفاروشي، ولا صحة لرفض اللاعب الانضمام للفريق الأحمر".

وشارك بن رمضان في 5 مباريات مع فريقه منذ بداية الموسم وسجل هدفين حتى الآن.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضًا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.