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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي
العين الإماراتيالمصدر: حساب نادي العين عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أكتوبر 2024، 5:30 م

يحل العين الإماراتي ضيفاً على الأهلي المصري يوم 29 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني ببطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتأهل العين إلى الدور الثاني بعد تخطي عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 6-2 على ملعب "هزاع بن زايد".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مباراة الأهلي والعين ستكون تحت كأس (أفريقيا- آسيا – المحيط الهادئ)، وسيصعد الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي، ويلعب ضد الفائز من لقاء بطليْ أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

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 وتقام مباراة نصف النهائي في العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف أيضاً المباراة النهائية، وسيكون طرفها ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت قناة أبوظبي الرياضية 1 إذاعة مباراة الأهلي والعين عبر القناة المفتوحة في القمر الصناعي نايل سات وأيضاً عرب سات، كما أعلنت قناة MBC MASR 2 الحصول على حقوق بث هذه المباراة بشكل مجاني.

وتذيع قناة أون تايم سبورتس المباراة عبر البث الفضائي وأيضاً الأرضي.

يشار إلى أن الأهلي المصري أعلن حصوله على موافقة رسمية بحضور 52 ألف مشجع في مباراة العين الإماراتي.

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