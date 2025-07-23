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رياضة

مع أنباء رحيله.. 5 صور مثيرة من إجازة نجم الأهلي السعودي وزوجته (شاهد)

مع أنباء رحيله.. 5 صور مثيرة من إجازة نجم الأهلي السعودي وزوجته (شاهد)
روبرتو فيرمينو وزوجتهالمصدر: إنستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 5:15 ص

حرص النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي السعودي، على قضاء فترة إجازة بسيطة مع زوجته قبل الرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لأحدث التقارير، فإن فيرمينو توصل إلى اتفاق مع نادي السد القطري، خلال الأيام الماضية، للانتقال إليه بداية من الموسم الرياضي الجديد، بعد عامين قضاهما في الملاعب السعودية.

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وانضم النجم البرازيلي إلى "الراقي"، في صيف عام 2023؛ حيث كان عقده ممتدا حتى 30 يونيو 2026، قبل التوصل إلى اتفاق على الرحيل.

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موقف الأهلي السعودي من بيع فيرمينو لنادي السد

وبحسب تقارير أخيرة، فإن فيرمينو تنازل عن مبلغ ضخم من راتبه السنوي، يُقدر بـ8 ملايين يورو، لدى الأهلي، قبل الانتقال إلى السد.

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كما أوضحت التقارير، أن خزينة النادي الأهلي، ستنتعش بمبلغ مالي يُقدر بـ7 ملايين يورو؛ من بيع العام الأخير من عقد النجم البرازيلي إلى السد.

 

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، وفي ظل هذه الفترة استغل اللاعب الأمر وقضى عدة أيام مع زوجته، حيث نشر صورا وهما يتنزهان وسط الجبال والطبيعة الخلابة.

ولعب المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما 65 مباراة في مختلف المسابقات مع الأهلي، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفًا وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

 

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