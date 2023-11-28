برشلونة يعلن نجاح جراحة غافي

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن الدكتور "جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي".

وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم غافي وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعرّض اللاعب البالغ "19 عاماً"، وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها، ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.