البرتغال ضد نيجيريا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة رفاق رونالدو مع النسور

يخوض المنتخب البرتغالي مواجهة ودية ضد نيجيريا مساء اليوم الخميس ضمن استعدادات رفاق النجم كريستيانو رونالدو للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرتغال ضد نسور نيجيريا..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (خوسيه ألفالادي) بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الساعة 9:45 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

مواجهة برتغالية

تدور مواجهة برتغالية خالصة خارج الخطوط بين فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي ومواطنه جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري.

ولم يلعب من قبل منتخب البرتغال ضد نيجيريا في أي مناسبة رسمية أو ودية.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم التي تستضيفها قطر بجوار كوريا الجنوبية وغانا وأوروجواي.

أسلحة البرتغال

يسعى المنتخب البرتغالي لتجهيز لاعبيه قبل بداية منافسات المونديال خاصة أن الأيام الماضية شهدت جدلاً واسعاً حول النجم كريستيانو رونالدو.

وهاجم رونالدو المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كمل أن هناك توتر ظهر في العلاقة بينه وبين زميله برونو فرنانديز نجم المانيو ومنتخب البرتغال.

وأكد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال أن فريقه يعيش حالة من التركيز في منافسات المونديال ويسعى للإعداد بأقصى قوة.

وتبدو مشاركة رونالدو في مباراة نيجيريا مهددة بسبب مرض اللاعب ؛ ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم الحارس روي باتريسيو وأمامه رباعي الدفاع ديوجو دالوت وروبن دياز وبيبي وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط فيتينها وروبن نيفيز وبرونو فرنانديز مع الثلاثي جواو فيليكس واندريه سيلفا ورافايل لياو.

أوراق نيجيريا

يتطلع منتخب نيجيريا أيضاً لاختبار قدراته أمام البرتغال.

وقال جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا في المؤتمر الصحفي إن المباراة ستكون فرصة لتجهيز لاعبيه في المرحلة القادمة والاحتكاك بالمنتخب البرتغالي.

ويعتمد منتخب نيجيريا على تشكيلة تضم حارس المرمى فرانسيس ايزوهو وأمامه الرباعي ويليام ايكونغ وشوازي اوازيم وبرايت صامويل وكيفين اكبوجما للدفاع.

ويقود خط الوسط وينفرد نديدي وأليكس إيوبي وبيتر ايتوبو مع ثلاثي الهجوم ايمانويل دينيس وصامويل شيكويزي وموسيس سيمون.

وقال البرتغالي نيلو فينغادا لإرم نيوز إن المواجهة ستكون مهمة للمنتخب البرتغالي قبل المونديال.

وأوضح أن المنتخب البرتغالي لديه العديد من الأوراق المهمة ويسعى للاطمئنان عليها قبل المونديال.