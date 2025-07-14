في جلسة رسمية.. الزمالك يتهم الأهلي بـ"تحريض زيزو"

وجه الفريق القانوني لنادي الزمالك المصري، اتهامًا إلى نظيره الأهلي بـ"التورط في تحريض اللاعب أحمد مصطفى "زيزو"، على التمرد" وترك الفريق في توقيت حرج، وذلك خلال جلسة استماع رسمية عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين.

وجاءت الجلسة للنظر في شكوى الزمالك ضد اللاعب، الذي سبق أن تقدم بدوره بشكوى ضد النادي لاستخلاص مستحقاته المالية المتأخرة، والمقدرة بـ82 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافأة بطولة كأس مصر وفقاً للائحة الفريق.

واندلعت الأزمة بعدما تقدم زيزو – عبر ممثله القانوني – بمطالبه المالية، بينما يرى الزمالك أن اللاعب انتهك الاتفاقية، مما يجعله عرضة للمساءلة.

وتُعد هذه أول مرة يُوجه فيها النادي الأبيض اتهامات مباشرة للأهلي بالضلوع في الأزمة، في تصعيد يُنذر بموجة جديدة من الخلافات بين العملاقين.

تفاصيل المواجهة القانونية

حضر ممثلو الزمالك الجلسة، التي عقدت مساء اليوم الاثنين، حيث قدموا مستندات جديدة تؤكد "مخالفة زيزو لشروط التعاقد".

كما اتهموا الأهلي صراحة بـ"التدخل غير القانوني" عبر تحريض اللاعب على ترك الفريق قبل مواجهتين حاسمتين هما ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر.

من ناحية أخرى، تقرر تأجيل البت في شكوى زيزو المالية ضد الزمالك إلى 11 أغسطس المقبل، بعد طلب النادي مهلة للرد رسمياً على حيثيات الدعوى.