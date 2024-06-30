بيلينغهام ويامال وكفاراتسخيليا.. ليلة مصيرية في "يورو 2024"

دخلت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مراحل الجد والحسم بعد انتهاء اليوم الأول من مباريات دور الـ16 وتحديد طرفين من أطراف دور ربع النهائي بالفعل.

ومع حلول اليوم الثاني في دور الـ16 قد حان الوقت لنعرف الفرق التي ستنافس ألمانيا وسويسرا في دور الـ8 من البطولة التي شهدت بعض المفاجآت التي تمثلت في خروج إيطاليا.

ويلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الجورجي، على أن يخوض الفائز منهما مباراة ربع النهائي أمام ألمانيا.

في حين يلعب المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السلوفاكي، ومن يفوز منهما في دور الـ16 سيلعب أمام سويسرا في ربع النهائي.

يأتي هذا في الوقت الذي تسطع فيه أسماء صغيرة سنًا وكبيرة مقامًا في تلك المنتخبات التي تخوض مباريات اليوم الثاني، وقد يتحكمون في سير تلك المواجهات، دعونا نستعرض مدى تأثيرهم على منتخبات بلادهم في بطولة اليورو تحديدًا في التقرير التالي: