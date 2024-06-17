بيلينغهام يقود إنجلترا لإحباط مغامرة صربيا

تقدمت إنجلترا في النتيجة في الدقيقة 13 عندما اندفع بيلينغهام ليحول عرضية لعبها بوكايو ساكا وغيرت مسارها إلى داخل المرمى مكللا هجمة بدأها اللاعب البالغ عمره 20 عاما من منتصف الملعب.

وهيمن فريق المدرب غاريث ساوثغيت على الكرة لكنه واجه صعوبة في هز الشباك أمام الدفاع القوي لصربيا، التي لم تكن لها أي محاولة على المرمى في الشوط الأول.

وتحسن أداء صربيا في الشوط الثاني لكنها لم تصنع فرصا محققة وتصدى بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى صربيا ببراعة لضربة رأس لعبها هاري كين من مسافة قريبة وحولها لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 77.