رونالدو يبدأ المرحلة الأخيرة لإعداده قبل مباراة النصر وإنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الحالة البدنية لكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعدما بدأ مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية، وأبعدته عن التدريبات الجماعية مع زملائه.

وعانى رونالدو، من إصابة عضلية تسبّبت في تأجيل مباراتي "العالمي" التجريبيتين أمام شنغهاي شينهوا، وتشيغيانغ، خلال جولته التحضيرية في الصين، إلى وقتٍ لاحقٍ.

وقالت صحيفة "الرياضية"، وفقا لمصادرها، اليوم الثلاثاء، إن "رونالدو خضع لتدريبات داخل صالة الإعداد البدني، قبل أن يدخل إلى الملعب الرئيس لأداء تمرين الجري، تمهيدًا لعودته من جديد لأداء التدريبات برفقة زملائه اللاعبين".

وأضاف التقرير: "رونالدو في طريقه للتعافي من الإصابة، التي عانى منها الأيام الماضية، وأدت إلى تغيبه عن أداء الحصص التدريبية، حيث يسعى المعد البدني في النادي إلى تجهيزه للمشاركة مع فريقه في المواجهة أمام إنتر ميامي الأمريكي، الخميس".