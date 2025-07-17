هل نُظم السوبر السعودي في هونغ كونغ بسبب كريستيانو رونالدو؟

أثيرت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء اختيار هونغ كونغ لاستضافة كأس السوبر السعودي، خاصةً مع وجود معرض خاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، في المدينة ذاتها.

وجرت قرعة البطولة، يوم 19 يونيو الماضي، لتحديد مواجهات نصف النهائي، حيث سيَلتقي النصر مع الاتحاد، بينما يواجه الهلال نظيره القادسية.

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وبعد أسبوع، أُعلن عن جدول المباريات، الذي حدد، يوم 19 أغسطس المقبل، موعدًا لمباراة النصر والاتحاد، ويوم 20 أغسطس، لمباراة الهلال والقادسية، على أن يُقام النهائي، في 23 أغسطس، بين الفائزين.

وقبل أيام تم افتتاح متحف "CR7 LIFE Hong Kong" داخل مركز تسوق فاخر في هونغ كونغ، ما جعل الكثير يربط بين المتحف وإقامة كأس السوبر السعودي هناك.

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حقيقة الأمر

كشفت تقارير أن المعرض الخاص بإنجازات كريستيانو رونالدو، الذي يقام، حاليًا، في هونغ كونغ، لا علاقة له باستضافة المدينة لبطولة كأس السوبر السعودي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر أن تنظيم البطولة جاء برعاية شركة صينية، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأخرى في هونغ كونغ، بينما يُقام معرض رونالدو بدعم من هيئة السياحة السعودية، وهو جزء من جولة عالمية شملت عدة دول، بما في ذلك موسم الرياض.

وأشار المصدر إلى أن البطولة كانت مُقرَّرة في الأصل في الصين، لكن قرارًا حكوميًا بمنع استضافة أي فرق أجنبية، بعد إلغاء جولة النصر المخطط لها في يناير 2024، أدى إلى نقلها إلى هونغ كونغ.

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وكان من المفترض أن يخوض النصر مباراتين في الصين، الأولى أمام فريق شنغهاي في شينزين يوم 24 يناير 2024، والثانية أمام فريق تشغيانغ في 28 من الشهر نفسه، إلا أن الجولة أُلغيت بسبب "ظروف خارجة عن إرادة النادي"، وفقًا لبيان رسمي صدر آنذاك.

وستُقام جميع مباريات البطولة على ملعب هونغ كونغ الدولي، الذي سيشهد انطلاق منافسات الموسم الكروي السعودي الجديد.