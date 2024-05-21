تطور لافت في مفاوضات الاتحاد السعودي مع أليغري
شهدت مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري تطورًا لافتًا لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.
واستقر الاتحاد على توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني الحالي عقب نهاية الموسم الحالي.
وتراجعت نتائج الاتحاد بشكل لافت هذا الموسم ، وفقد لقب الدوري السعودي، كما ودّع دوري أبطال آسيا، ولم يفز بأي بطولة في الموسم الحالي.
وذكرت قناة (الكأس) القطرية أن الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة دومينغوس سواريز سيعقد اجتماعًا بوكيل المدرب أليغري، يوم 24 مايو الحالي، في مدينة جدة.
وأشارت إلى أن هذه الجلسة سيكون هدفها التفاوض حول إمكانية قيادة عملاق الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.
وأوضحت أن اتحاد جدة يرغب في الحصول على خدمات أليغري بداية من الموسم الجديد.
وأقال يوفنتوس الإيطالي مدربه أليغري بعد التتويج بلقب الكأس، مؤخرًا، بعدما دخل في مشادة مع المدير الرياضي للنادي.
ويتطلع الاتحاد للفوز بخدمات المدير الفني الإيطالي القدير الذي يملك مسيرة مميزة مع عدة أندية على رأسها يوفنتوس وميلان.
ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه، في الموسم المقبل، بعدة صفقات مميزة من أجل العودة بقوة إلى ساحة البطولات، خاصة بعد إعلان إدارة النادي عن الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين بداية من البرازيلي رومارينهو بجانب حارس المرمى مارسيلو غروهي.