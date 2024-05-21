تطور لافت في مفاوضات الاتحاد السعودي مع أليغري

وذكرت قناة (الكأس) القطرية أن الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة دومينغوس سواريز سيعقد اجتماعًا بوكيل المدرب أليغري، يوم 24 مايو الحالي، في مدينة جدة.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة سيكون هدفها التفاوض حول إمكانية قيادة عملاق الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن اتحاد جدة يرغب في الحصول على خدمات أليغري بداية من الموسم الجديد.