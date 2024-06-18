هل يعلن راموس اعتزاله بعد رحيله عن إشبيلية؟
نفى سيرجيو راموس اتجاهه لاعتزال عالم كرة القدم بعد إعلان رحيله رسميًا عن إشبيلية الإسباني.
وأعلن إشبيلية رحيل راموس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قضاء موسم واحد فقط.
وينتهي عقد راموس بنهاية الشهر الجاري، إذ سيكون حرًّا في التوقيع لأي نادٍ.
وقال راموس في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء: "لا أفكر في الاعتزال حاليًا، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا من الناحية البدنية، لا يزال لدي هذا الجوع لمواصلة اللعب والمنافسة، أشعر أنني بصحة جيدة، يمكن اتخاذ خطوة الاعتزال بعد عام أو عامين أو ثلاثة، ولكن حاليًا سأواجه التحديات المقبلة".
وعن إمكانية اللعب في الموسم المقبل بجانب ميسي في إنتر ميامي، أوضح: راموس : "لا أزال لم أتوقف عن دراسة ما سأفعله في المستقبل، هناك بعض العروض الأخرى التي قد تكون مثيرة للاهتمام، ولكنني لم أفكر فيما سأفعله أو أين سأذهب، صحيح أن الولايات المتحدة جذبت انتباهي دائمًا لنوعية الحياة والعقلية والفلسفة، ولكن هذا لا يعني شيئًا، لأن هناك الكثير الذي يجب دراسته قبل اتخاذ القرار النهائي".
وعن سبب مغادرته لإشبيلية بعد موسم واحد فقط، أشار: "أختتم مرحلة رائعة من حياتي، هذا ليس وداعًا، بل أراكم لاحقًا، لذلك أغادر بضمير مرتاح جدًا، إنه قرار اتخذته على المستوى الشخصي، سأغادر دون أن أتحدث عن المال".
وخاض اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 37 مباراة الموسم المنقضي مع الفريق الأندلسي مسجلًا 7 أهداف وصنع هدف واحد آخر.
وتعد أبرز محطات راموس مع ريال مدريد إذ لعب 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.
وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كانت سببًا رئيسًا في الفوز بها.
إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.
كذلك سجل راموس 101 مع ريال مدريد وصنع 40 هدفًا.
وأصبح راموس (35 عامًا) قائدًا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.