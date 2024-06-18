هل يعلن راموس اعتزاله بعد رحيله عن إشبيلية؟

وعن إمكانية اللعب في الموسم المقبل بجانب ميسي في إنتر ميامي، أوضح: راموس : "لا أزال لم أتوقف عن دراسة ما سأفعله في المستقبل، هناك بعض العروض الأخرى التي قد تكون مثيرة للاهتمام، ولكنني لم أفكر فيما سأفعله أو أين سأذهب، صحيح أن الولايات المتحدة جذبت انتباهي دائمًا لنوعية الحياة والعقلية والفلسفة، ولكن هذا لا يعني شيئًا، لأن هناك الكثير الذي يجب دراسته قبل اتخاذ القرار النهائي".

وعن سبب مغادرته لإشبيلية بعد موسم واحد فقط، أشار: "أختتم مرحلة رائعة من حياتي، هذا ليس وداعًا، بل أراكم لاحقًا، لذلك أغادر بضمير مرتاح جدًا، إنه قرار اتخذته على المستوى الشخصي، سأغادر دون أن أتحدث عن المال".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 37 مباراة الموسم المنقضي مع الفريق الأندلسي مسجلًا 7 أهداف وصنع هدف واحد آخر.