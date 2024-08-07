تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لبدء مفاوضاتها الرسمية مع غلطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب الفريق.

وكانت إدارة الاتحاد قد استقرت على اسم زاها للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، ليكون بديلًا للإيطالي لويز فيليبي، لاعب الفريق، الذي قد يرحل بالأيام المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "plonjonsoort"، فإن مسؤولي الاتحاد وافقوا على منح غلطة سراي رسوم انتقال تبلغ نحو 5 ملايين يورو مقابل التوقيع مع ويلفريد زاها.

وشدد الموقع على أن النادي السعودي سيبدأ مفاوضات الرسمية مع نظيره التركي خلال الأيام المقبلة لضم صاحب الـ31 عامًا.

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وفي الوقت نفسه تسعى إدارة غلطة سراي لتجديد عقد الجناح الإيفواري، الذي ينتهي في صيف 2026، بعد أن أبدى سابقًا رغبته في الاستمرار بالدوري الأوروبي.

وكان زاها قد انضم إلى صفوف غلطة سراي، في صفقة مجانية، خلال صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق كريستال بالاس الإنجليزي.

وخاض الجناح الإيفواري خلال موسمه الأول مع النادي التركي، 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوج بلقب الدوري التركي مع الفريق.